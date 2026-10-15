مؤسسات حقوقية أمريكية تطالب الكونجرس بالضغط لوقف الدعم العسكري لإسرائيل

طالبت مؤسسات حقوقية أمريكية أعضاء الكونجرس بالتدخل العاجل والضغط لوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، على خلفية مشاهد توثق احتراق امرأة فلسطينية داخل منزلها في مدينة غزة، بينما كانت طفلتها محاصرة وسط ألسنة اللهب.

وجاءت المطالبات عقب تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في الولايات المتحدة، يوثق آثار هجوم إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية على الأقل، وسط محاولات من السكان لإنقاذ المحاصرين داخل المنزل، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

واعتبرت المؤسسات أن هذه المشاهد تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، وتثير تساؤلات بشأن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

ودعت المؤسسات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إلى إدانة الهجوم، والمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.

في سياق متصل، قطع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن مستعمرين قطعوا أعمدة الكهرباء المؤدية إلى منزل العائلة، القريب من مستوطنة "يتسهار"، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تكررت أكثر من مرة، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على المنزل.