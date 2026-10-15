وزير الخزانة البريطاني: ملتزمون بخطط خفض العجز

قال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إنه لن يحيد عن خطط خفض الاقتراض على مدار السنوات المقبلة ، فيما أعرب عن ترحيبه بدعم صندوق النقد الدولي لخطط الحكومة المالية قبيل وضع الموازنة.

وقال لمراسلي شبكات الإذاعة والتليفزيون ، لدى وصوله لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق في تايلاند صباح اليوم الخميس، "أنا سعيد أن صندوق النقد الدولي المتواجد في بانكوك دعم خططنا الاقتصادية في لندن"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال هيلي "يقولون إن المملكة المتحدة حققت نموا رغم الصدمات الاقتصادية العميقة التي تؤثر على العالم كله في الوقت الحالي. كما يقولون إنه من المهم الالتزام بالنهج. وأنا سوف اتبع هذا فيما أعد موازنتي في غضون أسبوعين".

سوف يطرح هيلي أول موزانة خلال ولايته في 28 أكتوبر حيث أنه حل محل راتشيل ريفز بعدما تنحى رئيس الوزراء السابق كير ستارمر في الصيف مفسحا المجال لآندي بيرنام.