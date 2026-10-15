يخوض فريق طرابزون سبور التركي، الذي يلعب ضمن صفوفه نجم وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، مهمة خاصة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.

ويلعب طرابزون خارج ملعبه، مع مضيفه كوبيون بالوسورا الفنلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وتقام المباراة في الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، علما بأن الألماني توماس ريس مدرب طرابزون، كان قد ألمح إلى إمكانية عدم مشاركة صلاح مع الفريق في المباراة ضد الفريق الفنلندي، وذلك في ظل وجود مواجهة أخرى قوية تنتظر الفريق على ملعبه ضد بشكتاش التركي يوم الإثنين في الدوري.

أما على مستوى بطولة الدوري الأوروبي، فيخوض هيثم حسن جناح منتخب مصر، مباراة مع فريقه سيلتك الاسكتلندي ضد بنفيكا البرتغالي على ملعب الأخير.

وتبدو المواجهة، التي تقام في العاشرة مساء، صعبة بالنسبة لحسن وسيلتك في ظل قوة المنافس البرتغالي.

أما إبراهيم عادل نجم بيراميدز السابق، ومنتخب مصر، فيخوض فريقه نوردشيلاند الدنماركي مواجهة خارج ملعبه مع هارتس الاسكتلندي على مستوى دوري المؤتمر الأوروبي أيضا، وتقام في العاشرة مساء.

وفي أبرز مباريات اليوم الأخرى، يلعب باير ليفركوزن الألماني مع لخ بوزنان البولندي في الدوري الأوروبي، بنفس التوقيت، ويلعب أيضا ليون الفرنسي مع كريستال بالاس الإنجليزي.

ويحل ميلان الإيطالي ضيفا على ريد بول سالزبورج التمساوي، ويتقابل سيلتا فيجو الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ويخوض مارسيليا الفرنسي مواجهة ضد أولمبياكوس اليوناني.