 كوريا الشمالية تجرب نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تُطلق من الغواصات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تجرب نوعين من صواريخ كروز الاستراتيجية التي تُطلق من الغواصات

سول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 10:50 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 10:50 ص

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها أجرت أمس تجارب على نوعين من صواريخ "كروز" الاستراتيجية التي تُطلق من الغواصات في البحر الشرقي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في بيان باللغة الإنجليزية: "كان الهدف من الإطلاق التجريبي للصواريخ هو فحص الوضع التعبوي الحالي لأنظمة القتال تحت الماء، وقد ساهم ذلك في إكساب البحرية المهارة اللازمة لأداء مهامها الاستراتيجية وإظهار الموثوقية العالية والمصداقية والقدرة التي تتمتع بها وسائل الردع الحربية لكوريا الشمالية".

وأشار التقرير إلى أن التجربة أشرف عليها كيم جونج-سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري؛ وجانج تشانج-ها"، المدير العام لإدارة الصواريخ، ومهندسو أنظمة الأسلحة تحت الماء في القوات البحرية.

ولم تورد صحيفة "رودونج سينمون"، وهي الصحيفة الأكثر قراءة في البلاد، أي خبر عن عملية الإطلاق.

وجاء التقرير بعد أيام من قيام كوريا الشمالية، يوم الاثنين الماضي، بإطلاق تجريبي لصواريخ باليستية تكتيكية من منطقة بيونج يانج باتجاه البحر الشرقي.

وقالت كوريا الشمالية، أمس الأول الثلاثاء، إن الإطلاق التجريبي كان يهدف إلى "التأكد من نجاح الأبحاث الرامية إلى التحديث التقني لعنصر أساسي مهم".

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