الشرطة الأمريكية تقول إنها أحبطت هجوما محتملا على معبد هندوسي في شيكاغو

أعلنت الشرطة في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، الأربعاء، إحباط "هجوم محتمل" بإطلاق نار جماعي، بعد القبض على شاب /19 عاما / قالت إنه ربما كان يخطط لاستهداف دار عبادة هندوسية.

ويواجه ألكسندروس بابوراكيس، الذي يعمل في مطعم بضاحية بالاتاين، اتهامات جنائية تتعلق بتوجيه تهديد إرهابي وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية. ويعتقد المحققون أنه كان يخطط لاستهداف أكبر معبد هندوسي في مدينة أورورا بولاية إلينوي، لكن الموقع المحدد الذي كان ينوي استهدافه لا يزال قيد التحقيق. ولم يتضح على الفور ما إذا كان بابوراكيس ممثلا بمحام.

وقال زملاء المتهم في العمل للشرطة إنهم تلقوا منه رسائل رقمية مثيرة للقلق، من بينها وثيقة تتضمن مخططا مزعوما لتنفيذ هجوم بإطلاق نار جماعي، وصورا لمعدات تكتيكية. وذكروا أن بابوراكيس كان يعلن صراحة في مكان العمل تأييده لتفوق العرق الأبيض، وأنه أخبرهم بأنه لا يستطيع الانتظار لقتل أشخاص من أصول هندية، وفقا لما أفاد به ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمقاطعة كوك.