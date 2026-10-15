مجلس الشيوخ البرازيلي يقر خفض أسبوع العمل إلى 40 ساعة دون المساس بالأجور

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي، الأربعاء، على تعديل دستوري لخفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية في البلاد من 44 إلى 40 ساعة دون خفض الأجور، في خطوة يدعمها الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يأمل أن يعزز ذلك موقفه في مواجهة فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر .

ومن المتوقع أن يوقع لولا على قانون تقليص أسبوع العمل الأسبوع المقبل، بعدما أقر مجلس الشيوخ الإجراء في جولتين من التصويت بالنتيجة نفسها، إذ أيده 75 عضوا مقابل عضو واحد من أصل 81. وكان نائب الرئيس السابق هاميلتون موراو، الذي شغل المنصب في عهد الرئيس جايير بولسونارو، العضو الوحيد الذي صوت ضد التعديل.

وصوت فلافيو بولسونارو، الذي عارض المبادرة حتى مطلع الأسبوع الجاري، لصالحها عن بُعد أثناء حملته الانتخابية في جنوب البرازيل. وقال محللون وسياسيون إن حلفاءه في مجلس الشيوخ توقفوا عن عرقلة هذا الإجراء الذي يحظى بشعبية، حتى لا يضر ذلك بفرصه في المنافسة المتقاربة مع لولا.

ويمنح التعديل الشركات مهلة 14 شهرا لتطبيق أسبوع العمل الأقصر، وهي نقطة خلاف رئيسية خلال المفاوضات. وكان كثير من قادة الأعمال والمشرعين يريدون تنفيذ التغييرات تدريجيا على مدى 10 سنوات.

ويحدد التعديل الدستوري الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية عند 40 ساعة، مع يومين للراحة دون خفض الأجور. ووفقا للحكومة، يمكن أن يستفيد أكثر من 37 مليون عامل من القواعد الجديدة.

وسارع الرئيس البرازيلي إلى الاحتفاء بالقرار.