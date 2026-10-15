سي إن إن: أمريكا تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال

ذكرت شبكة سي.إن.إن اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين ‌أمريكيين، أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام قنبلة من طراز (جي.بي.يو-43/بي)، المعروفة ⁠أيضا باسم "أم القنابل"، ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية.

وسيعد استخدام هذه القنبلة، وهي أكبر الأسلحة ‌غير ⁠النووية في الترسانة الأمريكية، تصعيدا خطيرا في الصراع، إلا أن مسؤولين مطلعين على ⁠مناقشات التخطيط العسكري أبلغوا سي.إن.إن بأن هناك تساؤلات لا تزال ⁠قائمة حول مدى جدواها في تحقيق الأهداف ⁠الاستراتيجية لواشنطن، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة باتت تسيطر "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز، وإن الحرب مع إيران "ستنتهي قريباً جداً"، متوقعاً انخفاض أسعار البنزين بعد انتهائها.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية أريزونا، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حربها مع إيران، وأن القوات الأميركية ألحقت أضراراً بالغة بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وتابع: "الناتو لم يساعدنا، لأننا لا نحتاج إلى أي مساعدة مع إيران. لقد أبلينا بلاءً حسناً جداً هناك"، مشيراً إلى أن الجيش والبحرية والقوات الجوية والرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية تعرضت لخسائر كبيرة، إلى جانب قيادات عسكرية من مستويات مختلفة.

ويضغط ترامب لدفع الدول الأعضاء في الحلف إلى تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي وشراء الأسلحة الأميركية، كما وجه انتقادات لعدد من الدول الأوروبية لعدم الوفاء بالتزاماتها المالية أو مساندة الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران.

وذكر أنه ربما "ذهب بعيداً أكثر من اللازم" في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفاً: "لم أعد أعرف مع من نتعامل"، قبل أن يقول إن الحرب على إيران "ستنتهي قريباً جداً"، وإن أسعار البنزين ستنخفض بعد انتهائها.

وجدد الرئيس الأمريكي تبريره للحرب بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن طهران كانت على بُعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، وإن امتلاكه كان سيشكل تهديداً للشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وتطرق إلى تأثير الحرب على أسعار الطاقة والأسواق، وقال إنه كان يتوقع ارتفاع أسعار البنزين بدرجة أكبر بعد بدء العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن إدارته قررت التحرك رغم تسجيل سوق الأسهم مستويات قياسية.

وأضاف أن أسعار البنزين كانت قد انخفضت في مراحل سابقة إلى ما بين 1.85 و1.95 دولار للجالون، لكنه قال إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان أولوية رغم المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة.