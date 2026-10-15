خريجو أكاديمية الشرطة يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

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أدى خريجو أكاديمية الشركة، صباح اليوم الخميس، يمين الولاء أمام الرئيس السيسي، وذلك خلف اللواء محمد أبو الخير، كبير معلمي أكاديمية الشرطة.

وتلا مقدم الحفل قبل أداء اليمين قرار وزير الداخلية بمنح خريجي الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة، وخريجي وخريجات كليات الحقوق بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة، ودرجة الماجستير في القانون من الجامعات المصرية.

وقرر وزير الداخلية منح خريجات كليات التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة، ودرجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

كما تضمن القرار منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة، ودبلوم إدارة الأزمات والكوارث الأمنية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2026.

وينعقد الحفل بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وأهالي الخريجين.