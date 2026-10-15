أسعار النفط تتراجع إلى 104 دولارات للبرميل مع استمرار اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، إلى جانب رفع وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لتأثير الحرب على كميات النفط المعروضة في الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% إلى 104 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 94 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من استمرار الحوثيين في شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية، لم تتأثر إمدادات النفط بصورة واضحة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

من جانبها، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعاتها الصادرة قبل شهر.

وقال تاكاهيرو أساوكا، كبير الاقتصاديين في معهد «إيتوتشو للأبحاث» (Itochu Research Institute)، في تصريحات نقلتها «بلومبرج»، إن هجمات الحوثيين لم تتسبب في اضطرابات حادة للإمدادات بالقدر الذي كانت تخشاه الأسواق، ما أدى إلى تراجع جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة إلى أسعار النفط.

وأضاف أن توقعات وكالة الطاقة الدولية الأضعف للطلب فرضت ضغوطًا هبوطية إضافية على الأسعار.

وفي سياق متصل، تدرس الولايات المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على سفن «أسطول الظل» التي نقلت النفط والمنتجات البترولية من دول تشمل روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لخفض أسعار الشحن العالمية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي.

وقد تتيح هذه الخطوة استخدام بعض السفن، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات ستكون مستعدة للاستعانة بها.



