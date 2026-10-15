القبض على 3 متهمين بالتعدي على سائق توك توك وترويعه بكلاب في الجيزة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالضرب وترويعه بكلاب في الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي 3 أشخاص على آخر بالضرب باستخدام أداة حديدية وترويعه باستخدام كلاب في الجيزة.

وأضافت أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه الظاهر بمقطع الفيديو (سائق مركبة «توك توك» - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس).

وتابعت: "بسؤاله أقر بأنه في غضون شهر أغسطس المنقضي قام 3 أشخاص باستدراجه إلى مزرعة كائنة بدائرة المركز واحتجازه بها وتهديده باستخدام كلاب والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتصويره، لخلافات بينهم".

وأكدت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين «لأحدهم معلومات جنائية» - مقيمين بنطاق محافظة الجيزة).

وأشارت إلى بإرشادهم ضبط (2 كلب «غير مرخصين» - بندقية خرطوش – الأداة الحديدية «المستخدمين في التعدي»)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه للسبب ذاته.

وكشفت عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الكلاب بإحدى دور الرعاية البيطرية.