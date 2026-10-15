الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل القمة الثانية مع دول الخليج المقرر عقدها في الرياض

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تأجيل القمة الثانية مع مجلس التعاون الخليجي، والتي كان من المقرر عقدها يوم 24 أكتوبر 2026، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأشار في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى الإعلان عن موعد جديد لعقد القمة في وقت لاحق، مؤكدًا أن «الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تعد ذات أهمية استراتيجية بالغة لكلا الجانبين».

وأكد الاتحاد الأوروبي «التزامه بتعميق هذه الشراكة، والحفاظ على الزخم الذي تحقق منذ القمة الأولى المنعقدة في أكتوبر 2024».

وفي وقت سابق، أعلن منظمون، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قررا تأجيل نهائيات بطولة العالم 2026 لهذه الفئة والتي كانت مقررة في جدة بين 16و25 أكتوبر الجاري، بسبب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية.

وتسبب هجوم على مطار الرياض الدولي، السبت 10 أكتوبر، في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين. وأعلنت جماعة الحوثي مسئوليتها عن الهجوم، الذي يعد الأكثر دموية في المملكة منذ أكثر من عقد.

وقال منظمو بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في بيان «اتخذ هذا القرار بعد تقييم التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الترتيبات اللوجستية اللازمة لإقامة البطولة». وأضافوا «سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن نهائيات الفيفا للرياضات الإلكترونية في الوقت المناسب».

وألقت التطورات الأمنية بظلالها على عدد من الفعاليات الرياضية المقررة في المملكة، إذ جرى تأجيل بطولة الملوك الستة للتنس من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما أكدت الجولة الآسيوية للجولف أنها تواصل مراقبة الأوضاع قبل انطلاق بطولة «السعودية الدولية» في الرياض الشهر المقبل.

من جهته، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه لا يستبعد تأجيل كأس آسيا إلى عام 2028 إذا استدعت الظروف ذلك، رغم أن البطولة لا تزال مقررة للانطلاق في السابع من يناير المقبل على ملاعب الرياض وجدة والخبر.