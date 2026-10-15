دانجوتي: استثماراتنا في مصر قد تتجاوز 10 مليارات دولار

- الملياردير النيجيري: مصر يجب أن تكون مصدرا كبيرا لمنتجات البترول وليست مستوردا

قال أليكو دانجوتي، الملياردير النيجيري ومؤسس دانجوتي جروب، مالكة أكبر مصفاة نفط في إفريقيا، إن شركته تستعد لضخ استثمارات ضخمة في مصر.

وأضاف دانجوتي، ردا على تساؤلات الصحفيين، عقب مؤتمر صحفي استضافته البورصة المصرية اليوم الخميس: "لم نحدد حجم الاستثمارات في مصر، لكن إذا كانت أكبر شركة تستثمر في مصر 10 مليارات دولار، فاستثماراتنا ستكون أكبر منها".

وأوضح أن تلك الاستثمارات ستتركز في قطاع تكرير النفط والبتروكيماويات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إن استثمارات مجموعته تتجاوز 20 مليار دولار، ونرغب في أن تكون مصر جزءا من هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر يجب أن تكون مصدرا كبيرا لمنتجات البترول، وليس مستوردا.

وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الاستثمار المصري لبحث الفرص المتاحة أمام المجموعة في السوق المحلية.

وأضاف أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين غرب إفريقيا وشمالها لا يمكن أن يتحقق من خلال التحركات السياسية وحدها، بل يتطلب مشاركة مباشرة من الشركات والمستثمرين عبر إقامة مشروعات وشراكات تجارية وصناعية مشتركة.

وأشار إلى تطلع المجموعة إلى التعاون مع الشركات المصرية، بما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية، ودعم بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة عالميا.

وقال: "إننا يمكن أن نصنع قارة أعظم وأفضل".

وبدأت "دانجوتي" طرحا عاما أوليا في نيجيريا وعدة بورصات في غرب إفريقيا، هو الأكبر في إفريقيا لجمع 1.6 مليار دولار من المستثمرين، عبر بيع 4.1 مليار سهم.

وقال أليكو دانجوتي إن الطلب على الاكتتاب تجاوز حجم الطرح بنحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف.

ومددت الشركة فترة الاكتتاب أسبوعين، بعدما تلقت "إقبالا قويا للغاية" من مستثمرين من مختلف أنحاء القارة، بحسب الرئيس التنفيذي ديفيد بيرد، وذلك حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتمتلك الشركة أيضا أكبر مصفاة تكرير نفط في القارة السمراء، أسهمت في توفير الوقود في ظل الأزمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق دانجوتي في المؤتمر.

ودعا دانجوتي إلى النهوض بقارة إفريقيا، من خلال الإبقاء على رؤوس أموالها في الداخل.

يشار إلى أن مصفاة نفط دانجوتي كانت قد تعطل تشغيلها سنوات طويلة، إذ بدأت الفكرة في 2013، ولم تبدأ العمل إلا في 2024، واتهم الملياردير النيجيري بعض المصدرين الأجانب إلى إفريقيا حينها بالتسبب في هذا التعطيل، ليصب في مصالحهم.