كويكا الكورية والقومي للمرأة ينظمان ندوة لتبادل المعرفة احتفالا بختام البرنامج التدريبي لبناء القدرات

نظمت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، وهي الوكالة الرسمية للمساعدة الإنمائية في جمهورية كوريا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة لتبادل المعرفة، اليوم الخميس، وذلك احتفالًا بالختام الناجح للبرنامج التدريبي الممتد على مدار ثلاث سنوات تحت عنوان "بناء القدرات في مجال النوع الاجتماعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر (2024–2026)".

جسدت هذه الفعالية عمق الشراكة الممتدة بين جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية، وأكدت التزام الجانبين المشترك بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير وان جونج كيم، سفير جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية؛ والدكتورة سو يونج بارك، مديرة مكتب كويكا في مصر؛ والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ والسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الكورية، ووزارة الخارجية المصرية، والمجلس القومي للمرأة، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، وخريجي البرامج التدريبية التي تنفذها كويكا.

ونُفذ البرنامج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار برنامج تعزيز القدرات والارتقاء من أجل المستقبل (سيات CIAT) التابع لكويكا، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، وتنمية قدرات المسؤولين في مجالي صياغة السياسات وتقديم المشورة. كما ركز البرنامج على تطوير السياسات وآليات الدعم المتعلقة بتشغيل المرأة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من التجربة التنموية والخبرات الكورية.

وأتاحت الندوة منصة لاستعراض إنجازات البرنامج واستكشاف فرص ترجمة المعارف المكتسبة في كوريا إلى سياسات ومبادرات عملية في مصر. واستعرض ثلاثة من خريجي البرنامج تجاربهم وأبرز الدروس المستفادة من التدريب، مسلطين الضوء على كيفية تطبيقهم للمعارف والمهارات التي اكتسبوها في دعم تمكين المرأة والإسهام في النهوض بأجندة المرأة المصرية.

كما تضمنت الندوة عرضًا مشتركًا لمتطوعي كويكا والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالمكتبات العامة في الأقصر، حيث استعرضوا تجاربهم في تنفيذ الأنشطة التعليمية للفتيات، وناقشوا أساليب توفير بيئات تعليمية تفاعلية وشاملة وداعمة.

وشهدت الندوة كذلك جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، تناولت إنجازات البرامج والمشروعات المدعومة من كويكا، إلى جانب الفرص المستقبلية لتعزيز البرامج المعنية بالمرأة وتوسيع آفاق التعاون بين المجلس القومي للمرأة وكويكا ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين.

وأكدت المناقشات أهمية تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التكامل بين البرامج، وتجنب تكرار الجهود، ومواءمة المبادرات المشتركة مع الأولويات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من خبرات خريجي برامج كويكا.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الشراكة المثمرة بين المجلس وكويكا على مدار ست سنوات شكّلت نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان، حيث شهدت الفترة من 2020 إلى 2026 تنفيذ ست دورات تدريبية استفاد منها نحو 90 مشاركًا ومشاركة من المجلس والوزارات الشريكة، إلى جانب حصول خمس من موظفات المجلس على درجة الماجستير في التنمية الدولية في كوريا.

وأعربت عن تطلعها للبناء على هذه الإنجازات في أعقاب الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لا سيما في دعم رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، ألقى السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، كلمة تهنئة بهذه المناسبة، أكد فيها أن الندوة تأتي تتويجًا لثلاث سنوات من التعاون المثمر مع كويكا، مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة كشريك وطني رئيسي في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وشدد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وأن دعم المشروعات التي تقودها المرأة يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، منوهًا بما حققه البرنامج من إنجازات في تطوير السياسات وبناء القدرات وتمكين رائدات الأعمال في مجالي الشمول المالي والنفاذ إلى الأسواق.

كما أعرب السفير وان جونج كيم، سفير جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية، عن تقديره للتعاون الممتد بين كوريا ومصر، مؤكدًا التزام كوريا بدعم التنمية المستدامة في مصر وتمكين المرأة.

واختتمت الدكتورة سو يونج بارك، مديرة مكتب كويكا في مصر، فعاليات الندوة بكلمة أعربت خلالها عن خالص تقديرها للمجلس القومي للمرأة، والمشاركين وخريجي البرنامج وجميع الشركاء المعنيين. وأكدت أن ختام البرنامج الممتد لثلاث سنوات لا يمثل نهاية، بل خطوة جديدة إلى الأمام في التعاون الثنائي، مشددة على أهمية ترجمة الإنجازات إلى سياسات ملموسة وإجراءات عملية، مع إتاحة فرص جديدة للتعاون المستقبلي.

وتُعد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)ء إحدى الجهات الحكومية التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كوريا، وتتولى تنفيذ برامج التعاون الإنمائي القائمة على المنح، بهدف الحد من الفقر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الشريكة حول العالم.

ومنذ تأسيس مكتبها في مصر عام 1998، تدعم كويكا التطوير المهني للمسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات المصريين من خلال برنامج الزمالات "تعزيز القدرات والارتقاء من أجل المستقبل" (CIAT)، إلى جانب فرص المنح الدراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

وحتى عام 2026، بلغ إجمالي عدد المصريين الذين شاركوا في البرامج التدريبية وبرامج المنح الدراسية التي تقدمها كويكا 2,187 مشاركًا، من بينهم 2,034 مشاركًا في البرامج التدريبية المنفذة في كوريا، و153 مشاركًا في برامج المنح الدراسية للحصول على الدرجات العلمية.

ولا تقتصر أهداف هذه البرامج على تنمية المعارف والمهارات الفردية للمشاركين، بل تمتد لتشمل تعزيز القدرات الفنية وقدرات صياغة السياسات لدى المسؤولين والمتخصصين، ودعم القدرات المؤسسية للجهات التي يعملون بها، وبناء شبكات مهنية ومؤسسية مستدامة بين جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية.

ومن خلال شراكتها المستمرة مع المؤسسات المصرية، تؤكد كويكا التزامها بمواصلة تعزيز تبادل المعرفة، وتنمية الموارد البشرية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية.