النائب هاني حليم: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أهمية حماية الجبهة الداخلية ومواجهة الشائعات

أكد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل مهمة بشأن حماية الدولة المصرية، والحفاظ على وعي المواطنين، والتصدي لمحاولات نشر الشائعات وتزييف الحقائق.

وأوضح حليم، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي أن الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري لن يمسه أحد، يعكس أهمية احترام الدستور والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وصون إرادة الشعب.

وأشار إلى أن التشديد على عدم العبث بعقول المصريين يمثل دعوة واضحة لمواجهة حملات التضليل التي تستهدف التأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الوعي الوطني أصبح أحد أهم مقومات الأمن القومي، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية استغلالها في نشر معلومات مغلوطة وتشويه الحقائق التاريخية، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتابع أن استحضار الرئيس دروس انتصارات أكتوبر والتحديات التي واجهتها مصر في مراحل مختلفة من تاريخها يؤكد أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يتطلب وحدة الصف، والعمل الجاد، وإدراك حجم التضحيات التي قدمها المصريون من أجل حماية وطنهم واستقراره.

وشدد حليم على أن مواجهة التحديات مسئولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنين، مع مواصلة العمل والإنتاج للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية.

وأكد أن احترام الدستور، وصون الوعي الوطني، وحماية الأمن القومي، تمثل ركائز أساسية لاستقرار مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

وفي ختام بيانه، شدد حليم على أهمية الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتصدي لكل ما من شأنه تهديد تماسك المجتمع أو زعزعة استقرار الدولة.