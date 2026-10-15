- شعبة النقل الدولي: قصر تحركات الشاحنات المصرية في السودان على نطاق الولايات الشمالية

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة خالد صبري رئيس مجلس إدارة الشعبة، عن ورود تعليمات رسمية صادرة عن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، برئاسة المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف، الرئيس التنفيذي للجهاز، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية سائقي الشاحنات المصرية العاملة على خطوط النقل البري إلى دولة السودان.، وفق بيان الشعبة اليوم.

وأوضحت الشعبة أن التعليمات تأتي في ضوء متابعة التطورات الميدانية والأوضاع الأمنية داخل السودان، وتضمنت التأكيد على ما يلي:

1. ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من جانب جميع سائقي الشاحنات المصرية أثناء نقل البضائع داخل الأراضي السودانية.

2. عدم تجاوز نطاق الولايات الشمالية بالسودان، وخاصة المناطق المشار إليها في الخطاب الرسمي، وهي وادي حلفا وأرقين ودنقلة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

3. اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الرحلات، ومتابعة التطورات الميدانية والأمنية بصورة مستمرة.

4. التزام شركات النقل وملاك الشاحنات بتوعية السائقين بهذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد صبري، أن سلامة السائقين المصريين تأتي على رأس أولويات الشعبة، مشددًا على أهمية التزام جميع شركات النقل البري الدولي بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم تعريض السائقين أو الشاحنات لأي مخاطر غير ضرورية.

كما ناشدت الشعبة جميع شركات النقل وملاك الشاحنات ومسئولي التشغيل سرعة تعميم هذه التعليمات على السائقين العاملين على الخط السوداني، ومتابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد الشعبة استمرار متابعتها للموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة، حرصًا على سلامة السائقين المصريين واستمرار حركة النقل والتجارة في إطار من الأمن والسلامة.