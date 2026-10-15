‪القضاء الأمريكي يوقف عقوبات ترامب ضد جهات تدعم تحقيقات جرائم حرب غزة‬

قضت محكمة أمريكية بتعليق العقوبات التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرضها على منظمتين حقوقيتين في الولايات المتحدة، بسبب تعاونهما مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب في غزة، وذلك في حكم صدر يوم الثلاثاء الماضي.

واعتبر جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن العقوبات قد تمثل انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير، وأصدر قرارا بوقف تطبيقها على المنظمتين مؤقتا.

لماذا طعنت المنظمتان على قرار ترامب؟

بحسب صحيفة الجارديان، تعود القضية إلى فبراير 2025 حين أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد باتخاذ إجراءات ضد المشاركين في تحقيقات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة أو أمن حلفائها ومن بينهم إسرائيل.

وجاءت الخطوة الأمريكية في أعقاب إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وفي مواجهة هذه الإجراءات، رفعت منظمتا "الديمقراطية الآن للعالم العربي" و"تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية" دعوى قضائية اعتراضا على الأمر التنفيذي.

حرية التعبير تعرقل مساعي ترامب

ووفقا لتقرير الجارديان، استند القاضي في قراره إلى قضية سابقة طعن فيها أستاذان للقانون على الأمر التنفيذي نفسه، وانتهت إلى أن القرار يمثل قيدا على حرية التعبير، لأنه يستهدف أنشطة بناء على مضمونها ولا يستوفي المعايير الدستورية الصارمة اللازمة لتبرير مثل هذه القيود، حيث رأى فورمان أن الدعوى الجديدة تتضمن اعتراضات قانونية ودستورية مشابهة، مرجحا أن يشكل الأمر التنفيذي انتهاكا لحقوق المنظمتين بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير.

لكن الحكم لم يصل إلى حد إبطال الأمر التنفيذي باعتباره غير دستوري في جميع الأحوال، كما رفض القاضي طلب المنظمتين توسيع نطاق الحماية القضائية بحيث تمنع تطبيق العقوبات على أية جهة أو شخص آخر، ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تعلق على الدعاوى القضائية المنظورة، لكنها أكدت أن إدارة ترامب تعتبر المحكمة الجنائية الدولية تهديدا غير مقبول للسيادة الأمريكية.

المنظمتان تعلنان استئناف أنشطتهما

ورحب جوزيف بيس محامي المنظمتين بالحكم واصفا إياه بأنه انتصار لحرية التعبير، وخطوة مهمة نحو تفكيك منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.

وبدوره اعتبر عمر شاكر المدير التنفيذي لمنظمة "ديمقراطية الآن للعالم العربي" أن القرار يمثل عائقا أمام مساعي إدارة ترامب لحماية المسئولين الإسرائيليين، كما أعلنت المنظمة أنها ستستأنف فورا أنشطتها الداعمة لجهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي الإبادة.