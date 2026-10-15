 تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الخليل بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الخليل بالضفة الغربية

وكالات
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 6:33 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 6:33 م

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر شمال الخليل، ومركبة في مسافر يطا جنوبا.

وذكر مصدر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت فلسطيني في منطقة وادي الشيخ في بيت أمر، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتحتجز المواطن وتنكل به.

كما أطلقت تلك القوات قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينيين، ما أدى الى اشتعال النار واحتراق جزء من منزل فلسطيني، حيث تمكن الأهالي من السيطرة على النيران قبل أن تنتقل الى باقي أجزاء المنزل.

وفي مسافر يطا جنوبا، هاجم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في وادي الرخيم، منزل فلسطيني في منطقة وادي اجحيش وأحرقوا مركبته.

وفي بلدة صوريف شمالا، منع مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الأهالي من الوصول الى أراضيهم في خلة غنيم لقطف ثمار الزيتون.


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