 الخارجية الفرنسية: بدأنا نشر وسائل عسكرية في السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفرنسية: بدأنا نشر وسائل عسكرية في السعودية

وكالات
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 6:59 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 6:59 م

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌الفرنسية باسكال كونفافرو، اليوم الخميس، إن فرنسا بدأت في تنفيذ جوانب عملية ضمن اتفاق يهدف للمساعدة في حماية المنشآت النفطية في السعودية.

ورفض المتحدث تقديم تفاصيل إضافية لوكالة رويترز للأنباء بشأن الوسائل التي تم إرسالها إلى السعودية.

والشهر الماضي، قال الرئيس ‌الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا سترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وهي نقطة محورية لنقل الطاقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الدعم العسكري المزمع تقديمه للسعودية هو "دفاعي بحت" بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر، بحسب موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

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