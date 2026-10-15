أنور الكموني ينقل فعالية «Royal Gentlemen» من موناكو إلى قصر عابدين لأول مرة في مصر

أعلنت حملة مانحي الأمل العالمية Hope Giver بقيادة مؤسسها نجم التنس العالمي أنور الكموني، اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية والبروتوكولية والأمنية لأمسية "موناكو في قصر عابدين" يوم 10 ديسمبر 2026 بقصر عابدين التاريخي، كحدث رئيسي ومحور ارتكاز فعاليات "أسبوع الأمل العالمي" الذي تستضيفه مصر من 8 إلى 11 ديسمبر 2026.

ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع الكشف الرسمي لنادي Royal Gentlemen - The Circle عن ملصق موسمه الجديد Season 2027 تحت شعار Grand Art de Vivre، والذي وضع ولأول مرة في تاريخه الممتد القاهرة إلى جانب باريس وموناكو وكان وفينيسيا، كمحطة رسمية ومعتمدة ضمن جولته العالمية للموسم الجديد.

ويوثق الملصق المنشور الرحلة الملكية من برج إيفل في باريس، إلى ميناء موناكو الأسطوري، إلى سجادة كان الحمراء، إلى كنائس فينيسيا، وصولا إلى أهرامات الجيزة في رسالة واحدة حاسمة: القاهرة أصبحت العاصمة الخامسة للفخامة العالمية.

ولأول مرة في تاريخها، تغادر فعالية Royal Gentlemen Monaco حدود أوروبا، وفعاليات مهرجان كان السينمائي قادمة مباشرة من فندق Hôtel Hermitage الأسطوري في مونت كارلو - مسرح عشاء Camélia Dinner العالمي الذي جمع قادة دوليين وشخصيات نافذة - لتنقل إلى القاهرة شاملة البروتوكول الملكي الكامل من سجادة حمراء، واستقبالات رسمية، وعروض Haute Couture، ومراسم توزيع الجوائز الدولية، في توليفة غير مسبوقة بين أناقة الريفييرا الفرنسية وعراقة القصور الملكية المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة عملية لرؤية Hope Giver الاستراتيجية في تحويل القصور التاريخية المصرية إلى منصات حية للدبلوماسية الثقافية والسياحة الفاخرة، وإعادة وضع القاهرة على خريطة عواصم الفخامة والعمل الإنساني.

أسبوع دولي استثنائي بقيادة مصرية

ويعد "أسبوع الأمل العالمي" الذي انطلق من جنيف عام 2021 وبات ينشط اليوم في أكثر من 23 دولة، أكبر منصة إنسانية عابرة للقارات، حيث يقدم مزيجا فريدا من الدبلوماسية الناعمة والفن والموضة والعمل الإنساني لدعم مرضى السرطان وذوي الإعاقة والأطفال والأيتام وكبار السن.

وتتصدر قائمة الضيوف صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، ورئيس قصر فرساي، وممثلو العروض الملكية في موناكو، ونخبة من العائلات المالكة الأوروبية والوزراء والدبلوماسيين ونجوم هوليوود، في مشهد يعيد للقاهرة بريقها كعاصمة للثقافة والإنسانية.

الأجندة الكاملة تضم 4 محطات عالمية برعاية سيلفر سكرين محمد الدهشوري وتشرف على تنظيمها مهندسة الديكور الملكي رباب عبد العاطي:

8 ديسمبر بعنوان فرساي على ضفاف النيل: الحفل الدولي لأصدقاء قصر فرساي Grand Ball de Versailles لأول مرة في مصر بفندق النيل ريتز كارلتون، بحضور 600-800 شخصية دولية تحت شعار Royalty on the Nile.

9 ديسمبر تحت شعار باريس والموضة العالمية: عرض أزياء عالمي قادم من باريس يمزج روح الهوت كوتور الفرنسي بالهوية المصرية، ويتجاوز مفهوم العرض إلى منصة للتبادل الثقافي.

10 ديسمبر .. موناكو في قصر عابدين وهو الحدث المكتمل: Royal Gentlemen Monaco بكامل ترتيباته النهائية ومراسم توزيع الجوائز الدولية.

و11 ديسمبر: الختام العالمي وهو حفل غنائي دولي ضخم تحت الإشراف الفني للفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود الرئيس الفني للحملة.

وأكد الكموني: "هذا الأسبوع ليس مجرد سلسلة حفلات، بل منصة دولية تنطلق من مصر لتجمع الإنسانية بالفن والثقافة والرياضة، وتقدم صورة تليق بتاريخ مصر وتستثمر في قوتها الناعمة، وتدعم سياحتها، واليوم باعتراف Royal Gentlemen نفسه، القاهرة أصبحت رمزا للفخامة العالمية".

وسيتم الإعلان تباعا عن الأسماء والترتيبات النهائية للفعاليات والنجوم العالميين المشاركين، مع اقتراب إطلاق الموقع الرسمي الجديد للدار خلال أكتوبر 2026.