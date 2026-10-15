وفد دنماركي من قطاعي الزراعة والأغذية يزور مصر لتعزيز التعاون التجاري

- السفير لارس بو مولر: الدنمارك ومصر تمتلكان إمكانات كبيرة لتعميق تعاونهما في مجالي الزراعة وإنتاج الأغذية

استضافت سفارة الدنمارك بالقاهرة زيارة استمرت ثلاثة أيام لوفد دنماركي من قطاعي الزراعة والأغذية، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، بمشاركة مجموعة من الشركات الدنماركية الرائدة وأكثر من 100 ممثل عن قطاع الأغذية والمشروبات في مصر؛ لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي.

وضم الوفد ست شركات دنماركية إلى جانب المجلس الدنماركي للزراعة والأغذية.

وقد استعرضت الشركات المشاركة، التي تقدم مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول المتخصصة، الخبرات الدنماركية في مجالات تصنيع الأغذية، ورفع كفاءة الإنتاج، والنظافة والتعقيم، والتقنيات التحليلية، والحلول الصناعية المستدامة.

وأشار كل من سفير الدنمارك بالقاهرة لارس بو مولر، ورئيس الدبلوماسية الاقتصادية ينس ينسن، في كلمتيهما خلال اللقاء مع الشركات، إلى أن التبادل التجاري بين الدنمارك ومصر يتسم بالتوازن، كما تقدم جميع الشركات المشاركة في الوفد حلولًا من شأنها مساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى الدنمارك.

وتضمن البرنامج اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية المصرية الرئيسية وممثلي القطاعات الصناعية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنظومة "نافذة" الوطنية لتيسير التجارة، وغرفة الصناعات الغذائية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري المصري.

وأتاحت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين الشركات وتحديد فرص توسيع نطاق التعاون المشترك.

كما استضافت سفارة الدنمارك بالقاهرة فعالية للتواصل وبناء العلاقات التجارية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الشركات المصرية العاملة في قطاعي الأغذية والزراعة، بما أتاح فرصًا للتواصل مع شركاء جدد واستكشاف أوجه الشراكة المحتملة.

من جهته، قال السفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى مصر: تمتلك الدنمارك ومصر إمكانات كبيرة لتعميق تعاونهما في مجالي الزراعة وإنتاج الأغذية.

وأوضح السفير أن الشركات الدنماركية تقدم تقنيات متخصصة وخبرات عملية يمكن أن تسهم في التعامل مع الأولويات المشتركة للبلدين، بدءًا من سلامة الأغذية وكفاءة الإنتاج وصولًا إلى الاستدامة.

وأشار إلى أنه "من خلال الجمع بين الشركات الدنماركية ونظيراتها المصرية والمؤسسات المعنية، نهدف إلى بناء شراكات مستدامة تحقق قيمة مضافة للبلدين".