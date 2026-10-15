وزير المالية للمجتمع التصديري: تبكير صرف الدفعة الثالثة من الـ50%؜ المقررة نقدا ليصبح اليوم بدلا من 22 أكتوبر

- ٢٠٥٤ شركة مصدرة تبدأ اليوم.. صرف مستحقاتها بقيمة إجمالية تبلغ نحو ٨ مليارات جنيه

- تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري

- تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الحالية.. لسرعة تقديم المساندة التصديرية

- نعمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية صادراتنا السلعية والخدمية

- نستهدف توفير برامج متنوعة لمساندة المصدرين.. لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً، وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قائلًا: «إحنا في ضهر زملائنا.. وسنعمل معًا على تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري»، وذلك ترسيخًا لإيماننا بأن السياسات المالية تلعب دورًا مؤثرًا وقويًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنويع هيكل النمو، والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

قال كجوك، في رسالة محفزة للمجتمع التصديري، إنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم تبكير صرف الدفعة الثالثة من نسبة الـ ٥٠٪ المقررة نقدًا ليصبح اليوم الخميس بدلًا من ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن هناك ٢٠٥٤ شركة مصدرة تبدأ اليوم صرف مستحقاتها بقيمة إجمالية تبلغ نحو ٨ مليارات جنيه.

أشار إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الحالية؛ لسرعة تقديم المساندة التصديرية، مؤكدًا العمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية الصادرات السلعية والخدمية.

وتابع: "نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير برامج متنوعة لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا".

وأكدت نيفين منصور مساعد الوزير لشئون الاستثمار، الاستمرار فى مسار تحفيز تنافسية الصادرات، والعمل بكل جهد على تقديم المساندة من خلال كل المبادرات والآليات، لافتةً إلى دفع ١٢,٦ مليار جنيه نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة العام المالى الماضى.