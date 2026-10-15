بعد 32 عامًا من عرض النسخة السينمائية الأولى من «مقاتل الشوارع - Street Fighter»، بطولة النجم العالمي جان كلود فان دام، تستعد دور العرض المصرية لاستقبال نسخة جديدة مستوحاة من سلسلة ألعاب الفيديو اليابانية الشهيرة، بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم جايسون موموا والمغني الشهير 50 سنت.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية اليوم الخميس، وذلك قبل يوم واحد من موعد عرضه في السينمات الأمريكية والعالمية، المحدد في 16 أكتوبر.

وتقدم النسخة الجديدة قصة مختلفة عن فيلم عام 1994، وليست مجرد إعادة تقديم للعمل السابق، إذ تستلهم عالم اللعبة وشخصياتها في مغامرة جديدة تجمع بين القتال والمنافسة والمواجهات الشخصية.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1993، عندما يجد المقاتلان (ريو) و(كين ماسترز) نفسيهما مجددًا في عالم القتال، بعدما افترق طريقاهما.

وتستعين بهما (تشون لي) للمشاركة في بطولة «المحارب العالمي»، لكن المنافسة سرعان ما تتحول إلى مواجهة خطيرة، مع انكشاف مؤامرة غامضة تدفعهما إلى مواجهة بعضهما بعضًا، فضلًا عن صراعهما مع ماضيهما الشخصي.

الفيلم من تأليف دالان موسون، وإخراج كيتاو ساكوراي، ويشارك في بطولته إلى جانب جايسون موموا و50 سنت كلٌّ من ديفيد داستمالشيان، ونواه سنتينيو، وأوليفييه ريتشرز، وإريك أندريه، وأندرو كوجي، وميل جارنسون، وفيدياوت جاموال، وجو أنوي، وكالينا ليانج، وكايل موني، وأورفيل بيك، وأندرو شولز، وهيروكي جوتو.

وتدور النسخة السينمائية التي قدمها جان كلود فان دام عام 1994، أحداثها في خضم حرب أهلية بجنوب شرق آسيا، عندما يختطف الجنرال (بيسون) 63 من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، ويسعى إلى إخضاع أحدهم لتجربة علمية خطيرة لتحويله إلى مسخ متوحش.

وينطلق الكولونيل (ويليام) مع جنوده في مهمة للبحث عن الرهائن وتحريرهم، بالتزامن مع سعي المراسلة الصحفية (تشون لي) إلى الوصول إلى الجنرال والانتقام منه بسبب قتله والدها.

ويعتقل (ويليام)، خلال الأحداث، جنديين يتبين انتماؤهما إلى مجموعة (بيسون)، قبل أن يستعين بهما للوصول إلى القاعدة السرية للجنرال.

وشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب فان دام، كلٌّ من مينج نا وين، وكيلي مينوج، وويس ستودي، وبايرون مان، وروشان سيث، وجراند إل. بوش، وجاي تافاري، وسيمون كالو، وأندرو برينيارسكي، وروبرت ماموني، والعمل من تأليف وإخراج ستيفن إي. دي سوزا.

وتعود سلسلة «مقاتل الشوارع» إلى ألعاب القتال التي أطلقتها شركة كابكوم اليابانية عام 1987 على أجهزة الأركيد، قبل أن تتوسع شعبيتها وتصل إلى منصات ألعاب متعددة، من بينها أجهزة الكمبيوتر وبلاي ستيشن، وتحقق انتشارًا واسعًا في الأسواق العالمية، لتصبح واحدة من أشهر سلاسل ألعاب القتال التي انتقلت من عالم الألعاب الإلكترونية إلى الشاشة الكبيرة.