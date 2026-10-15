تحالف الشرعية: اعتراض درون في خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (درون) في مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية، وفقاً لموقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وفي وقت سابق، قال المالكي، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية نفذت نحو 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي منذ 1 أكتوبر"، وأوضح أن "الحوثيين استهدفوا السعودية بإجمالي 1104 صواريخ و1135 مسيّرة أطلقت على المملكة منذ بدء العمليات".

كما صرح بأن "ميليشيات الحوثي نفذت أعمالاً إرهابية جبانة للمنشآت المدنية، وحاولت الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ في المملكة"، مشيراً إلى أن "اعتداءات الحوثي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، بحسب موقع "العربية. نت" الإخباري.

وأضاف أن "استهداف المطارات المدنية على وجه الخصوص لا يمس أمن المملكة على وجه الخصوص، بل أمن الملاحة وعملت الميليشيات الحوثية للحصول على تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية لتصبح أول جماعة إرهابية تملك مسيرات وزارق سريعة".

وذكر أن استهداف المطارات يعرض حياة آلاف المدنيين المسافرين للخطر، قائلا إن محاولات استهداف الحوثي للحرمين الشريفين أمر شنيع وغاشم، مبيناً أن الاعتداءات الحوثية تأتي امتداداً لمنهج عدائي استهدف أقدس بقاع الأرض.