نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر عسكرية مطلعة، تخطيط الجيش الأمريكي لشن ضربات تستهدف مخازن المواد النووية الإيرانية باستخدام "أم القنابل" لتحقيق انتصار معنوي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لتعود هذه القنبلة لتصدر العناوين كأقوي سلاح أمريكي غير نووي.

وتسرد "الشروق" أهم المعلومات عن سلاح أم القنابل وحقيقة قدرته على تدمير المفاعلات النووية وفقا لما ورد في: الجارديان، بي بي سي، سي إن بي سي، بوبيولار ميكانيكس.

بقوة قنبلة نووية صغيرة

تعتبر قنبلة جي بي يو٤٣ هي أضخم القنابل الأمريكية غير النووية حيث تحمل متفجرات بوزن ٨.٥ طن محاطة بغلاف من الألومنيوم وزنه طن ونصف قابل للاشتعال وزيادة قوة الانفجار نتيجة الكبح الشديد حيث تصل قوة القنبلة إلى ١١ طنا من متفجر تي إن تي تعادل قوة قذيفة W54 النووية بوزن ٢٧ كيلو جرام.

مخصصة للخنادق والأنفاق

وتختص القنبلة بتدمير المواقع تحت الأرض حيث تلقيها الطائرات الحربية محمولة على مظلة تبطئ حركتها حتى تقترب من الأرض حين يعمل محرك خاص بها على تسريعها من جديد لعمل ثقب في الأرض ثم الانفجار على عمق كبير لتحدث هزات ارتجاجية تسبب تدمير الأشياء المحيطة بها من أنفاق وتحصينات، وتناسب ضرب المباني داخل الكهوف الجبلية.

اختراع في شهرين فقط

ويذكر أن صناعة أم القنابل حدثت كنوع من الحرب المعنوية قبل غزو العراق حيث صنعها الجيش الأمريكي خلال شهرين ليبلغ الاستعجال درجة طلاء السلاح المدمر باللون الأخضر غير المناسب لخطورة السلاح لعدم توافر ألوان أخرى بالمعامل الأمريكية.

وتم الإعلان عن أم القنابل بعد استخدام قنابل أمريكية مشابهة من النوع الارتجاجي في الحرب النفسية خلال غزو أفغانستان، في محاولة لتكرار نفس التأثير بالعراق ورغم ذلك لم يشهد غزو العراق أي ضربة بسلاح أم القنابل.

استخدمت مرة واحدة فقط

وشاركت أم القنابل في ضربة عسكرية وحيدة في أبريل سنة ٢٠١٧ بضربة أمريكية على جنود لتنظيم داعش متحصنين في أنفاق في جبال ننجرهار الأفغانية لتسفر الضربة بحسب الحكومة الأفغانية في حينها عن مقتل ٩٤ من مقاتلي التنظيم الذي نفي تعرضه لأي خسائر خلال الضربة.

أم القنابل وأبو القنابل

ويذكر أن الجيش الروسي اخترع سلاح منافس لأم القنابل بعد ٤ سنوات من اختراعها ليلقب الروس قنبلتهم بأبو القنابل حيث تبلغ قوتها الانفجارية ٤ أضعاف قوة أم القنابل ليختلف المحللون العسكريون في تقييمهم للسلاح الروسي بين مؤكدين لتفوقه ومشككين في قدراته.

أم القنابل والمفاعلات الإيرانية

وأوردت قناة "سي إن إن" الأمريكية آراء لخبراء عسكريين شككت في قدرة أم القنابل على تدمير المفاعلات الإيرانية المخبأة في الجبال حيث يختص تأثير القنبلة بتدمير منطقة واسعة حولها بالهزات الارتجاجية بينما تفتقر القنبلة لقدرة الاختراق الشديد للأماكن العميقة حيث تتواجد المفاعلات الإيرانية.