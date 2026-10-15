أكد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من المتوقع أن تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها القمح، في إطار دعم الدولة للفلاحين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الدعم اللازمة للمزارعين وتحقيق عائد عادل يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وأوضح شاهين أن ملف التسعير العادل للمحاصيل الاستراتيجية يأتي على رأس أولويات اللجنة، ويُعد من أول الملفات التي تبنتها مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مشيرًا إلى أن اللجنة تتحرك بالتنسيق مع الحكومة لضمان حماية حقوق المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده اليوم مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة الزراعة، لبحث تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد.

وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بشأن وضع أسعار تراعي تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية، وتضمن للمزارعين هامش ربح مناسبًا، لافتًا إلى أن نتائج هذه المناقشات تمثل خطوة مهمة نحو تحديد أسعار التوريد، مع بحث أسعار قصب السكر وبنجر السكر أيضًا.

وأشار شاهين، إلى أن اللجنة تتابع عدد من الملفات الخاصد بدعم الفلاخ بشكل مباشر، وذلك من خلال بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحفيز المزارعين على التوسع في الزراعة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.