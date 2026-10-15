شيرين رضا عن قلة الإنتاج السينمائي: لو كنت منتجة لأنتجت 50 ألف فيلم في الساعة

قالت الفنانة شيرين رضا إنها تحب مدينة الجونة وتحرص على زيارتها منذ سنوات طويلة، قبل أن تصبح بالشكل الحالي، مشيرة إلى أنها شهدت مراحل تطورها، وأن مهرجان الجونة السينمائي أسهم في جعلها واجهة سياحية معروفة، بعدما أصبحت وجهة يرغب الكثيرون في زيارتها لما تتمتع به من جمال.

وأضافت "رضا" عبر لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، اليوم الخميس، أنها تحرص على الاستمتاع بفعاليات المهرجان المختلفة، وأن المهرجانات السينمائية تمثل فرصة مهمة لمشاهدة عدد كبير من الأفلام في مكان واحد، وهو ما يدفعها إلى محاولة حضور أكبر قدر ممكن من الفعاليات.

وعن مبادرة "سيني جونة" للمواهب الناشئة، أكدت أهمية دعم الشباب أصحاب الأفكار الجديدة، مشيرة إلى أن الأجيال السابقة قدمت أفكارها وشاهدت تجارب أبناء جيلها، بينما يمتلك الشباب رؤى مختلفة وأفكارًا لم تخطر على بال الأجيال الأكبر، معربة عن رغبتها في تشجيعهم ومتابعة أعمالهم في الدورات المقبلة.

وتساءلت عن أسباب قلة الإنتاج السينمائي في مصر، قائلة: "أنا لو منتجة كنت عملت 50 ألف فيلم في الساعة، بس أنا معرفش أبقى منتجة"، مؤكدة أن السينما المصرية تمتلك مواهب كثيرة في الإخراج والتصوير والتمثيل، وتقدم أعمالًا جيدة، ومن ثم فإن غيابها عن الساحة العالمية بصورة أكبر يمثل خسارة.

وتابعت أنها لا تعرف على وجه التحديد أسباب تراجع حجم الإنتاج، سواء كانت مرتبطة بالجودة أو التمويل أو غير ذلك، مشددة على ضرورة أن يكون للسينما المصرية حضور أكبر على المستوى العالمي.

وعن أعمالها المقبلة، كشفت عن وجود فيلم تستعد له خلال الفترة المقبلة، إلى جانب احتمالية مشاركتها في مسلسل بموسم رمضان، لكنها حاليًا لا ترتبط بعمل محدد، وتتفرغ لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

واُفتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائى، والتى تستمر فعالياتها حتى 23 أكتوبر الجارى بمدينة الجونة، ويشارك فيها 77 فيلمًا تمثل 69 دولة، فى الأقسام والمسابقات المختلفة، منها 16 فيلمًا تم إضافتها للبرنامج قبل أيام من انطلاق المهرجان.

ويكرم المهرجان فى حفل الافتتاح الفنانة منى زكى، بجائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بمسيرتها الفنية وإسهاماتها الممتدة فى السينما المصرية والعربية، قبل أن يخصص لها جلسة حوارية فى الثالثة من مساء اليوم التالى الجمعة 16 أكتوبر، يديرها المخرج محمد ياسين، تحت عنوان "حوار مع منى زكى: ما وراء النجومية".