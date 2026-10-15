 أمريكا: عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحللون مفصولون من وظائفهم يرفعون دعاوى للعودة إلى عملهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحللون مفصولون من وظائفهم يرفعون دعاوى للعودة إلى عملهم

واشنطن (أ ب)
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:06 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 11:06 م

رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."

وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.

ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

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