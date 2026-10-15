الحكومة اليمنية تعلن سلامة رئيس الوزراء عقب استهداف قصر المعاشيق في عدن

أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء شائع الزنداني وأعضاء الحكومة بخير، عقب استهداف قصر المعاشيق في مدينة عدن، جنوبي البلاد، بعدد من الصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم "نُفذ من قبل مليشيا الحوثي، وأسفر عن سقوط قتيلين من مرافقي رئيس الوزراء".

وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحوثية عن مصدر عسكري قوله إنهم استهدفوا مقر عمليات حربية في قصر المعاشيق.

وقال المصدر الحوثي "إن ضباطا سعوديين يديرون المقر" مشيرا في الوقت ذاته إلى "استهداف مخازن أسلحة تابعة لهم في المعاشيق".

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بسماع خمسة انفجارات في مدينة عدن، ومشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من محيط قصر المعاشيق، الذي يضم مقر الحكومة اليمنية، في مديرية كريتر.