منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة السعودية في كأس الخليج

يواصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، حيث يستهل مشواره بمواجهة نظيره السعودي يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة منتخب مصر، بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني، قد وصلت إلى الدوحة استعدادًا لخوض منافسات البطولة، وخاض المنتخب مرانه الأول مساء أمس، في إطار التحضيرات للمنافسات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية يوم السبت 17 أكتوبر، على استاد حمد الكبير، في افتتاح مشواره بالبطولة، التي يشارك فيها ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية والكويت واليمن والعراق.

وتضم البطولة 10 منتخبات، تتنافس على التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى المربع الذهبي.

وتأتي مشاركة منتخب مصر في كأس الخليج ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم للناشئين في قطر الشهر المقبل، بعدما حجز مقعده في البطولة العالمية عقب احتلال المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة، التي أقيمت في المغرب.

ويحمل المنتخب السعودي لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج للناشئين.