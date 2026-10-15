قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب وأحمد عطية ومصطفى الرفاعي، اليوم الخميس، إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بحق مهندس مدني أُدين بتعاطي المواد المخدرة، استجابة لرجاء والدته المريضة التي حضرت إلى المحكمة تناشد إنقاذ نجلها الوحيد من الإدمان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم سيدة مسنة ومريضة ببلاغ ضد نجلها، بعدما سقط في دائرة تعاطي مخدر الهيروين، إثر انجراره وراء رفاق السوء، في محاولة منها لإنقاذه ومساعدته على التخلص من الإدمان.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر، قبل أن تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور الاستئناف المقدم على الحكم، حيث حضرت الأم المسنة مستندة إلى عصاها، وانهارت من البكاء أمام هيئة المحكمة، مطالبة بالعفو عن نجلها الذي يمثل عائلها الوحيد بعد وفاة والده.

وسمحت هيئة المحكمة، خلال الجلسة، بخروج المتهم من قفص الاتهام، وناقشته بشأن سقوطه في فخ الإدمان.

واستوقفت هيئة المحكمة بطاقة عضوية نقابة المهندسين الخاصة بالمتهم.

وروى المتهم، تفاصيل بداية تعاطيه للمواد المخدرة، متأثرًا برفاق السوء، وتعهد أمام المحكمة بالابتعاد عن المخدرات واستعادة حياته الطبيعية ورعاية والدته، فيما أشارت تفاصيل القضية إلى أن فترة حبسه الاحتياطي ساعدته على البدء في الابتعاد عن التعاطي.

وفي ضوء ظروف القضية ورجاء الأم، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، مانحة المتهم فرصة جديدة للتعافي وإصلاح مساره والعودة إلى المجتمع.

ووجهت المحكمة رسالة تحذيرية إلى الشباب من خطورة تعاطي المخدرات، مؤكدة أن الإدمان يمثل خطرًا مدمرًا لصحة الإنسان.