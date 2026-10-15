حسن الرداد: مهرجان الجونة السينمائي يعكس صورة جميلة لمصر ويشجع السياحة الأجنبية

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بالمشاركة في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا حبه الكبير للمهرجان، الذي يرى أنه يقام في موقع مميز يعبر عن جزء مهم من مصر، ويسهم في تشجيع السياحة، إذ يمنح الأجانب الذين يزورون البلاد فرصة للتعرف على أماكنها الجميلة.

وقال "الرداد" عبر لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش المهرجان، بقناة النهار، اليوم الخميس، إن شعار المهرجان “سينما من أجل الإنسانية” يحمل معنى مهمًا، مشيرًا إلى أن حرص كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس وسميح ساويرس على إقامة المهرجان سنويًا يعكس عشقهما للسينما، وهو ما يظهر في مستوى الأفلام المشاركة والندوات والتكريمات، مضيفًا أنه يحب حضور الندوات التي ينظمها المهرجان.

وتابع أنه كان يتمنى التعاون مع المخرج الراحل محمد خان، وكان من المقرر أن يشارك في فيلم بعنوان “استانلي”، بعدما أرسل إليه "خان" العمل في آخر أيامه، لكن المشروع لم يكتمل، مضيفًا أنه مخرج مهم وكبير.

وعن أعماله الفنية المقبلة، كشف عن استعداده لطرح فيلم “طه الغريب” خلال الشهر المقبل، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، مشيرًا إلى أن الرواية حققت مبيعات كبيرة.

ولفت إلى أنه يحضر حاليًا فيلمًا آخر ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، إلى جانب احتمالية مشاركته في عمل درامي خلال موسم رمضان المقبل، حيث يفاضل بين عدد من الأعمال، مضيفًا أنه يفضل التركيز على السينما وتقديم أفلام أكثر.

واُفتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائى، والتى تستمر فعالياتها حتى 23 أكتوبر الجارى بمدينة الجونة، ويشارك فيها 77 فيلمًا تمثل 69 دولة، فى الأقسام والمسابقات المختلفة، منها 16 فيلمًا تم إضافتها للبرنامج قبل أيام من انطلاق المهرجان.

ويكرم المهرجان فى حفل الافتتاح الفنانة منى زكى، بجائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بمسيرتها الفنية وإسهاماتها الممتدة فى السينما المصرية والعربية، قبل أن يخصص لها جلسة حوارية فى الثالثة من مساء اليوم التالى الجمعة 16 أكتوبر، يديرها المخرج محمد ياسين، تحت عنوان "حوار مع منى زكى: ما وراء النجومية".