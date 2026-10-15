ريم تامر رشدي تحقق رقما قياسيا مصريا في القفز بالزانة

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حققت ريم تامر رشدي، لاعبة المنتخب الوطني للقفز بالزانة، رقمًا قياسًيا جديدًا خلال بطولة القفز بالزانة للسيدات تحت 23 سنة.

ونجح ريم تامر رشدي في القفز ارتفاع 3.85متر، لتحطم الرقم القياسي المصري السابق والمسجل باسم البطلة رشا صيام.

من جهته هنأ مجلس إدارة الإتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فودة، البطلة ريم تامر رشدي لتحقيقها الرقم القياسي المصري الجديد.

ويتوجه مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير لمدربها كريم طارق، مدرب منتخب مصر والمدير الفني وسام سيد والبطله ريم تامر رشدي بالرقم القياسي الجديد.