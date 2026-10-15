إلهام شاهين: أصبت بالإحباط بعد رفض الرقابة فيلمين لي بسبب اختياري موضوعات شائكة

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حرصها على حضور كل الندوات المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي؛ نظرا لأهمية موضوعاتها المطروحة.

وأشارت خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، المذاع عبر "النهار" مساء الخميس، إلى اهتمامها الخاص بندوة "سينما المرأة" لكونها خاضت تجربة الإنتاج خصيصا لدعم هذه النوعية من الأفلام.

وقالت إن أعمالها الإنتاجية، ومنها "خلطة فوزية"، و"نظرية الجوافة"، و"يوم للستات"، و"هز وسط البلد" حصدت جميعها جوائز متعددة في مهرجانات دولية معنية بسينما المرأة.

وعبرت عن سعادتها الكبيرة بتكريم الفنانة منى زكي في المهرجان، لافتة إلى أن مسيرتها الفنية بدأت معها منذ البدايات في مسلسل "نصف ربيع الآخر" وفيلم "القتل اللذيذ" للمخرج أشرف فهمي في العام ذاته، معربة عن فخرها برؤيتها تتصدر "نجمات جيلها" وتصل إلى هذه المكانة المتميزة.

وأشارت إلى حرصها على المشاركة في الندوة المخصصة لمناقشة أزمات الدراما ومحاولة طرح المشكلات بموضوعية، موضحة أن الرقابة رفضت فيلمين سينمائيين لها "دون إبداء أسباب" سوى إبلاغها بأنها تختار "مواضيع شائكة".

وأضافت أنها أصيبت بـ "الإحباط" وامتنعت عن إعادة تقديمهما، لافتة إلى أنها تفضل طرح الموضوعات والمهمة وترفض الاكتفاء بتقديم أعمال الكوميديا الخفيفة التي يمكن لغيرها تقديمها.

ويستعد مهرجان الجونة السينمائي لاستقبال دورته الـ9 بين 15 و23 أكتوبر 2026، ببرامج متنوعة تجمع عروض الأفلام ومبادرات تطوير الصناعة.

ويحتفي المهرجان بالمخرج الراحل محمد خان، من خلال جلسات تستعرض مسيرته الفنية وأثره في تطور السينما المصرية، وتشهد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة مشاركة 9 أفلام عربية وأجنبية، من بينها الفيلم اللبناني قساطل للمخرج كريم قاسم، والفيلم المغربي حليمة، إضافة إلى فيلم روز، الذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي لعام 2026.

وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، 10 أعمال، من بينها عودة كابتن كابونجا للمخرج أمير الشناوي والمواطن أسامة للمخرج أحمد حسونة، وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يشارك 13 فيلمًا، من بينها الفيلم المصري ارتباك للمخرجة مريم عبد الجابر، كما يتضمن عروضًا خارج المسابقة لأفلام شاركت في مهرجانات دولية، بينها أعمال حصدت جوائز في مهرجاني كان وكارلوفي فاري، فضلًا عن تقديم أربعة أفلام مدعومة من صندوق أفلام النزوح للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.