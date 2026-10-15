الحوثيون: أي تحشيدات سعودية هدف مشروع لقواتنا

اعتبر المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن أي وجود للتحشيدات العسكرية السعودية "يمثل هدفا مشروعا لقواته أينما كان".

وقال سريع في بيان اليوم الخميس، إن "قصف مقر العمليات الحربية السعودي في عدن (جنوب البلاد)، يأتي في سياق المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، واعتبار أي تواجد عسكري سعودي هدفا مشروعا لقواتنا أينما كانت".

وجاء التصريح عقب الهجوم الذي استهدف قصر المعاشيق، مقر الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بالصواريخ والطائرات المسيرة، والذي قالت الحكومة إنه أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الحراسة والعاملين في القصر.

واعتبرت الحكومة الهجوم "تصعيدا" يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة أن الاعتداء "لن يثنيها" عن مواصلة أداء مسئولياتها أو عن المضي في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية في عدد من جبهات القتال في اليمن، ضمن عملية "فجر اليمن" التي أعلنت عنها القيادة اليمنية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع موجات النزوح.