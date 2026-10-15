وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

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أفاد إشعار نشر ​على ​الموقع الإلكتروني ⁠لوزارة ​الخزانة ​الأمريكية، اليوم الخميس، بأن ​إدارة ​الرئيس الأمريكي، دونالد ‌ترامب، ⁠أصدرت عقوبات جديدة تتعلق ​بإيران ​تستهدف ⁠16 ​فردا ​و10 ⁠كيانات.

وفي بداية الشهر الجاري، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين إلى جانب موردين أجانب ‌لهذين القطاعين، سعيا لعزل طهران اقتصاديا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتوسع هذه الخطوة نطاق الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران من البحر إلى ⁠البر، مستهدفة قطاعات تعتمد عليها طهران منذ أن أدى الحصار البحري إلى توقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال وزير ⁠الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الإجراء "يستهدف بصورة مباشرة الجهات التي تساعد إيران ويمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لاستنزاف إيرادات النظام الإيراني نهائيا".

وتأتي العقوبات ضمن عملية "الإقصاء الاقتصادي" التي أعلنتها الوزارة في 24 أغسطس بهدف حرمان طهران من الموارد المالية المستخدمة في تمويل الحرب وصناعة الصواريخ والهجمات الإلكترونية.