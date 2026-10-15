قالت الفنانة ليلى علوي عن الاستعداد لندوة تكريم المخرج الراحل محمد خان، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إنها تعاونت معه في فيلم “خرج ولم يعد”، الذي يعد من أهم أفلامها الفنية، وأسهم في إحداث نقلة كبيرة في مشوارها الفني.

وأضافت "علوي" عبر لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، اليوم الخميس، أنها ستتولى مع الفنانة يسرا إدارة ندوة عن المرأة في السينما، تناقش تاريخها ومراحل تطورها، والبطلات اللاتي تركن بصمة مهمة في تاريخ الفن، إلى جانب واقع المرأة في السينما المصرية والعالمية.

ورأت أن الموضوعات السينمائية شهدت تغيرات كبيرة، مشيرة إلى أن أفلام الأكشن أصبحت تحظى بأهمية كبيرة لدى الجمهور في مصر والعالم، كما زادت شعبية أفلام الرعب، لكن لازال هناك أدوار وبطولات نسائية مهمة، تعكس حضور المرأة في السينما.

وأشارت إلى أن عددًا من أبرز الجوائز التي حصلت عليها ارتبط بأعمال مهمة في مشوارها، من بينها “خرج ولم يعد”، و”المغتصبون”، و”الحجر الداير”، إلى جانب أعمال كوميدية حديثة مثل “ماما حامل” و”جوازة توكسيك”، مؤكدة اعتزازها بفيلم “مقسوم”، الذي تناول ثلاث شخصيات نسائية تواجه مشكلات مختلفة.

وتابعت أن السينما المصرية تقدم العديد من الأعمال الكوميدية، مشيرة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز وما تقدمه من أدوار في هذا اللون، مؤكدة أن المرأة لا تزال حاضرة في أعمال سينمائية متنوعة.

واستكملت أن المنتج يبحث دائمًا عن ضمانات لنجاح العمل، وهو ما يدفعه أحيانًا إلى تفضيل أفلام الأكشن التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من الشباب، ولكن السينما المؤثرة لا تزال موجودة، وإن كانت قليلة، لكنها تحظى بتقدير السينمائيين والجمهور وتظل حاضرة في الذاكرة.

وأعربت عن سعادتها بوجود أكثر من عمل لها ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، مؤكدة تمسكها بالفن، قائلة: “أنا بحب السينما ومش هسيبها”.

واُفتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائى، والتى تستمر فعالياتها حتى 23 أكتوبر الجارى بمدينة الجونة، ويشارك فيها 77 فيلمًا تمثل 69 دولة، فى الأقسام والمسابقات المختلفة، منها 16 فيلمًا تم إضافتها للبرنامج قبل أيام من انطلاق المهرجان.

ويكرم المهرجان فى حفل الافتتاح الفنانة منى زكى، بجائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بمسيرتها الفنية وإسهاماتها الممتدة فى السينما المصرية والعربية، قبل أن يخصص لها جلسة حوارية فى الثالثة من مساء اليوم التالى الجمعة 16 أكتوبر، يديرها المخرج محمد ياسين، تحت عنوان "حوار مع منى زكى: ما وراء النجومية".