تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر كثيرا من التوقعات

تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر الحالي بواقع 6ر8 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 2ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 300 ألف برميل.

وفي ظل هذا التراجع الأكبر من المتوقع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 6ر415 مليون برميل أي أقل بنسبة 3% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) تراجع بواقع 5ر2 مليون برميل في الأسبوع الماضي ليصبح أقل بنسبة 12% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل ارتفع مخزون البنزين بمقدار 5ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.