سنتكوم: الحرس الثوري الإيراني يصيب سفينة حاويات في مضيق هرمز بمقذوف

أفاد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري الإيراني أصاب سفينة حاويات في مضيق هرمز بمقذوف.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، وهي القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، في منشور على منصة "إكس" أن سفينة ترفع علم سنغافورة لم تصطدم بلغم بحري، أمس الأربعاء، كما زعمت إيران، بل أصابها "مقذوف أطلقه الحرس الثوري الإيراني."

وبتأكيدها وقوع الهجوم، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أيضا أن عبور السفن التجارية المضيق، الذي يُعد محورا رئيسيا لتجارة النفط العالمية، ينطوي حاليا على مخاطر.

وشددت القيادة المركزية الأمريكية أيضا في منشورها على أن "السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز رغم الهجوم (إذ لا تزال المسارات الرئيسية للملاحة فيه خالية من الألغام)، وقد عبرت أكثر من 40 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية."