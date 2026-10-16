حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة نوردشيلاند الدنماركي أمام مضيفه هارتس الأسكتلندي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لنوردشيلاند، حيث خاض اللقاء كاملًا دون استبداله، وواصل ظهوره مع الفريق الدنماركي في مستهل مشواره بالمسابقة القارية.

وبدأ هارتس المباراة بقوة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 33 عن طريق أويسين ماكيناي، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نوردشيلاند محاولاته لإدراك التعادل، حتى نجح نيكلاس رويكار في تسجيل هدف التعادل للفريق الدنماركي في الدقيقة 86، ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج ملعبه في بداية مشواره بمرحلة الدوري.

وبهذه النتيجة، حصد كل من نوردشيلاند وهارتس نقطة واحدة في الجولة الافتتاحية من دوري المؤتمر الأوروبي، في انتظار استكمال مشوارهما بالبطولة خلال الجولات المقبلة.