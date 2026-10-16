حسين فهمي بعد تغيير بوستر مهرجان القاهرة السينمائي بسبب انتقادات ملامح شادية: المعنى هو الأهم

قال الفنان حسين فهمي إن علاقته بالمخرج الراحل محمد خان كانت قوية، مشيرًا إلى تعاونهما في فيلم “موعد على العشاء” مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، والذي جاء بعد مشاركتهما معًا في فيلم “خلي بالك من زوزو”.

وأضاف “فهمي”، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “النهار”، اليوم الخميس، أن هناك اختلافًا كبيرًا في شخصيته وشخصية سعاد حسني، وأن نظرة “خان” المختلفة لهما كانت وراء تقديم الفيلم، إلى جانب إعجابه بالسيناريو.

وتابع أن إخراج محمد خان كان مختلفًا، وأنه امتلك شخصية متميزة ورؤية خاصة، مشيرًا إلى أن هذه الجوانب ستكون محور الندوة المخصصة له ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الجاري.

وتطرق إلى بوستر مهرجان القاهرة السينمائي المقبل، الذي تظهر فيه الفنانة الراحلة شادية بشخصية “فؤادة” في فيلم “شيء من الخوف”، موضحًا أن بعض الانتقادات جاءت بسبب عدم وضوح ملامح شادية في البوستر، ما أدى إلى اتخاذ قرار بتغييره، مؤكدًا أن الأهم هو المعنى الذي يحمله التصميم.

واُفتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائى، والتى تستمر فعالياتها حتى 23 أكتوبر الجارى بمدينة الجونة، ويشارك فيها 77 فيلمًا تمثل 69 دولة، فى الأقسام والمسابقات المختلفة، منها 16 فيلمًا تم إضافتها للبرنامج قبل أيام من انطلاق المهرجان.