أسامة كمال: الشعب المصري وقت الخوف على بلده تجده كله مثل 30 يونيو و26 يوليو و 6 أكتوبر

استعرض الإعلامي أسامة كمال، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أنها شددت على أن حماية مصر مسئولية جماعية يتحملها الشعب بأكمله وتتجاوز قدرة رئيس الجمهورية بمفرده.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته بأكاديمية الشرطة أن الأسر المصرية تُعد شريكا حقيقيا لمؤسسات الدولة ولها دور عظيم في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن منظومة الأمن تقوم على جناحين هما الشرطة والقوات المسلحة، والحفاظ عليهما يمثل قضية عامة وضرورة لسلامة واستقرار الوطن والمواطنين.

ولفت "كمال" إلى إشارة الرئيس السيسي لمحاولات الإساءة لمؤسسات الدولة منذ 2013 بهدف التأثير على الأجيال التي لم تعاصر ما شهدته مصر من اضطرابات وتحديات ودمار، موضحا أن وتيرة الاستهداف تتصاعد كلما زادت قوة الدولة وقدرتها على الصمود ومواصلة البناء والتعمير وحل المشكلات.

وأشار إلى أن تشويه صورة الجيش والشرطة يستهدف إضعاف الانتماء وإحداث فصل بين مكونات المجتمع والدولة.

ونوه إلى دعوة الرئيس السيسي، للمواطنين إلى الانتباه لمخططات استهداف الدولة، والاستفادة من أحداث المنطقة والعالم، والتأمل في تجارب دول أخرى ومقارنة أوضاعها بمصر، مشيرا إلى تأكيد الرئيس أن "مسئولية الحفاظ على مصر أكبر من رئيس الجمهورية لوحده ولا أحد يستطيع أن يواجه 100 مليون مصري عندما تتوحد إرادتهم"، والمطلوب من المصريين مواصلة العمل، ونقل حقائق الأحداث، والتحلي بالصبر والصمود لضمان استمرار قدرة الدولة على مجابهة التحديات.

وأضاف أن رسائل الرئيس على مدار يومين متتاليين، تحاول لفت النظر إلى أن الدولة محاطة بمؤامرات من إسرائيل وجماعة الإخوان بما يمتلكانه من قدرات تمويلية ونفس طويل.

وأكد أن الشعب المصري يواجه حقدا عمره مئات السنوات، لكنه شعب قادر لديه استعداد لأن يدفع الثمن طالما وجد قائدا محل ثقة، مضيفا: "الشعب المصري عندما يخاف على بلده تجده كله مثل 30 يونيو، وكما كان وراء عبد الناصر في 26 يوليو 1952، ووراء السادات في 6 أكتوبر 1973، الشعب المصري يحقق المعجزات عندما يكون أمامه قائد وتتفاجأ به يوما بعد يوم".

وأشار إلى أن الدولة تمتلك ميزة تتمثل في الكثافة السكانية والوفرة في الأيدي العاملة الجاهزة، غير أن ذلك يقابله "اختبار صعب" يتمثل في "قدرة المتآمرين" على النفاذ للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث الشكوك حول كل خطوة.