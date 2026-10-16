إصابة إسرائيلي في حادث دهس قرب رام الله بالضفة الغربية

أصيب إسرائيلي، الخميس، في حادث دهس قرب بلدة عطارة شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما شرعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة المشتبه به.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن قواته وعناصر من الشرطة هرعت إلى مستوطنة عطيرت التابعة لما يعرف بلواء بنيامين، قرب بلدة عطارة، عقب تلقي بلاغ عن دهس إسرائيلي بمركبة.

وأضاف أن إسرائيليًا أصيب في الحادث، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة إصابته أو مدى خطورتها.

وأشار الجيش إلى أن قواته باشرت ملاحقة المشتبه به، ونصبت حواجز على الطرق والقرى المحيطة بالمنطقة.

ولم يقدم الجيش تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو ملابسات الحادث، كما لم يوضح ما إذا كان الدهس متعمدًا أم لا.

ومن حين إلى آخر، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة عمليات إطلاق نار أو طعن أو دهس، وسط تصعيد كبير في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وتشمل اعتداءات الجيش والمستوطنين قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.