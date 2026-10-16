رئيس الحكومة العراقية: تصويت البرلمان على استكمال التشكيلة الوزارية دعم للحكومة

وصف رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اكتمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب رئيس الحكومة مساء اليوم الخميس، بأنه يمثل دعما لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية وزخما على تنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات والبرامج التي ينتظرها الشعب.

وقال الزيدي في بيان صحفي عقب انتهاء جلسة البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية: "نحن ندرك أن أمامنا ملفات كبيرة ومعقدة، وأن تطلعات العراقيين تستوجب منا مضاعفة الجهد، وتحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية" .

وأضاف: "نبدأ منذ الآن خطوات متسارعة من العمل الدؤوب ونعاهد شعبنا العراقي على المضي قدماً في تنفيذ أولويات حكومتنا وبرنامجها والاستجابة لتطلعات العراقيين".

وذكر: "لقد عملت حكومتنا، طوال الأشهر الماضية، بمثابرة وصبر وإصرار في ظل ظروف بالغة التعقيد على المستويين الداخلي والخارجي وكانت حرب المنطقة وما تزال تفرض على العراق تحديات اقتصادية استثنائية فضلا عن التحديات الأمنية التي تقتضي أعلى درجات المسؤولية واليقظة".

وأكد الزيدي أن "مسؤوليتنا المشتركة تقتضي توجيه كل الجهود نحو العمل والإنجاز وندعو نواب رئيس الحكومة والوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان إلى الاضطلاع بمسئولياتهم بأعلى درجات الالتزام والكفاءة والنزاهة وتسخير إمكاناتهم لخدمة المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ أولويات الحكومة وتحقيق أهدافها الوطنية".

وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق مساء اليوم الخميس، على الحقائب الوزارية الشاغرة وإضافة ثلاث حقائب مستحدثة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة العراقية للسنوات الأربع المقبلة.