الحكومة اليمنية: 5 قتلى و16 مصابا بهجوم حوثي على قصر معاشيق

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، إلى 5 قتلى و16 مصابًا.

وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح، في تدوينة عبر حسابه على منصة فيسبوك، إن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف المقر الرسمي للحكومة في المجمع الرئاسي بمعاشيق أوقع 5 شهداء و16 جريحًا".

وأوضح بحيبح أن الضحايا من أفراد الحراسة والموظفين المدنيين العاملين في المكان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعصر الخميس، استهدفت جماعة الحوثي قصر معاشيق الرئاسي في مديرية صيرة بمدينة عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية، وفق مصدر حكومي وشهود عيان.

وقال مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه للأناضول، إن جماعة الحوثي استهدفت القصر بخمسة صواريخ باليستية، فيما كان عدد من أعضاء الحكومة اليمنية داخله وقت الهجوم.

وأضاف المصدر حينها أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود من حراسة القصر، في حصيلة أولية.

وفي وقت لاحق، قالت الحكومة اليمنية، في بيان، إن هجوم جماعة الحوثي على قصر معاشيق الرئاسي لن يثنيها عن "مواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب".

ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه الذي يتعرض له قصر معاشيق منذ تجدد المواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في يوليو الماضي.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.