عون يطلب من وزير الخارجية الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الرئيس اللبناني جوزف عون، طلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، "الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في جنوب لبنان".

تلقى عون، اتصالاً هاتفياً من روبيو، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ضوء التطورات الأخيرة.

وتطرق البحث إلى الوضع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.

وطلب عون من روبيو "الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم".

‏وخلال الاتصال، أكد الرئيس اللبناني لوزير الخارجية الأمريكي أن "الجيش والقوى الأمنية يقومان بواجباتهما كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سجل في الأيام القليلة الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق".

وأشار إلى أن "الأجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال عليها، ولن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين، وأن القوانين ستطبق من دون أي محاباة".