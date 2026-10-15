 مدرب طرابزون سبور: لا يوجد لاعب مثل محمد صلاح.. وسيقودنا لحصد البطولات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدرب طرابزون سبور: لا يوجد لاعب مثل محمد صلاح.. وسيقودنا لحصد البطولات

أحمد زاهر
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 10:48 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2026 - 10:48 م

أشاد توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، بالأداء الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح، خلال مواجهة الفريق أمام كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعب على قيادة الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم.

وقال رايس في تصريحاته عن صلاح عقب اللقاء: "للفوز بالبطولات، ستحتاج إلى لاعب تنافسي مثله في فريقك، وأشعر بأنه سيفوز لنا ببطولة هذا الموسم من خلال ما يقدمه في مبارياته، عندما تسألني عنه، سأقول إنه يمتلك الروح التي تمكنه من حملنا جميعًا في طرابزون".

وأضاف مدرب طرابزون سبور: "قلت للاعبين إن صلاح هو صانع اللعب، ولذلك يجب أن يمدوه بالكرة أينما وجدوه، لقد حسم لنا المباراة اليوم بواحدة من أفضل التمريرات، ثم سجل الهدف بنفسه".

واختتم رايس: "في كل مرة يحصل فيها على الكرة، تعرف أنه سيفعل شيئًا مميزًا بها، فلا يوجد لاعب مثله، لم أعد أتفاجأ عندما يفعل أي شيء بشكل مثالي، لأنني شاهدته يتألق كثيرًا في أفضل الدوريات الأوروبية، وأعرف أنه سيقدم هذا المستوى في كل مباراة".

وكان طرابزون سبور قد حقق الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تألق محمد صلاح بتسجيل هدف وصناعة آخر، قبل استبداله في الدقيقة 55.


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