أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الخميس، تسجيل 1715 إصابة بفيروس غرب النيل في دول الاتحاد الأوروبي حتى 7 أكتوبر الجاري، "وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق".

ودعا المركز، في بيان، إلى مواصلة جهود الوقاية والمراقبة ومكافحة البعوض، بعد رصد انتشاره في مناطق جديدة تقع شمالا في أوروبا.

وأوضح البيان أن إيطاليا كانت الدولة الأكثر تضررا، مع تسجيل 748 إصابة.

وأشار إلى أن اليونان وفرنسا سجلتا أيضا أعلى أعداد من الإصابات في تاريخهما.

وأضاف البيان أن الفيروس تسبب في وفاة 130 شخصا في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الموسم.

واستدرك بأنه لا توجد مؤشرات على أن المرض اتخذ مسارا أكثر خطورة هذا العام، رغم تسجيل عدد قياسي من الإصابات.

ولفت إلى أن معدلات دخول المستشفيات وظهور الأعراض العصبية والوفيات ظلت دون المستويات المسجلة خلال السنوات العشر الماضية.

ـ إصابات في بلجيكا وهولندا

وأشار البيان إلى أن اكتشاف الفيروس لدى البشر والحيوانات في بلجيكا وهولندا يؤكد وصوله إلى مناطق شمالية جديدة في أوروبا.

وسجلت هولندا 59 إصابة هذا العام، مقابل 15 إصابة في بلجيكا.

وتوقع المركز استمرار انتشار الفيروس شمالا خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أهمية تعزيز المراقبة والاستعداد وفق نهج "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ـ استمرار انتقال العدوى

وأوضح البيان أن الظروف البيئية الملائمة لانتقال الفيروس بدأت تتراجع مع انتهاء فصل الصيف، لكن انتشار العدوى قد يستمر بمعدلات أقل خلال الأسابيع المقبلة، مع توقع تسجيل إصابات جديدة.

ونصح المركز السكان في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، وكذلك المسافرين إليها، باستخدام طارد البعوض، وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة خلال المساء والليل، والاستعانة بشبكات الحماية على النوافذ والناموسيات أثناء النوم.

ـ ما هو فيروس غرب النيل؟

ينتقل فيروس غرب النيل في الغالب عبر لدغات البعوض من جنس "كيوليكس" ولا يتوفر بعد لقاح للوقاية منه، لذلك يُنصح باتخاذ تدابير الحماية من لدغات البعوض.

وتتراوح فترة حضانة الفيروس بين يومين و14 يوما، وقد تمتد إلى 21 يوما لدى الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة.

ولا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين، بينما يعاني نحو 20 بالمئة منهم أعراضا تشمل الحمى والإرهاق والغثيان والقيء والصداع وآلام العضلات.

وكان الفيروس يُرصد في البداية في إفريقيا، قبل أن ينتشر تدريجيا في دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.