مادورو وزوجته يدفعان ببراءتهما من تهم التعذيب أمام محكمة أمريكية

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أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، بأن رئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين ألقت القوات الأمريكية القبض عليهما في وقت سابق، دفعا ببراءتهما من تهم التعذيب التي وجهها إليهما ممثلو الادعاء الأمريكي.

ودفع مادورو وفلوريس ببراءتهما أمام القاضي ألفين هيلرستين. وقال مادورو إنها "اتهامات باطلة".

وقالت فلوريس: "إنني بريئة تمامًا. إنني غير مذنبة".

وقاد مادورو البلاد على رأس حكومة اشتراكية استبدادية من 2013 إلى 2026.

وفي يناير، ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض علي مادورو وزوجته فلوريس في عملية مثيرة للجدل في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. ومنذ ذلك الحين وهما محتجزان في سجن في بروكلين، بولاية نيويورك الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الزوجين في أول يونيو 2027.