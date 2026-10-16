دييجو إلياس يتأهل لمواجهة مصطفى عسل في نهائي بطولة مصر للإسكواش

تأهل البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثالث على العالم، للمباراة النهائية من بطولة مصر الدولية للإسكواش، في نسختها الماسية الثالثة 2026، بالفوز على نظيره النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء الخميس.

وأقيمت المباراة في الملعب الزجاجي أمام الأهرامات، وشهدت تفوق دييجو إلياس ليحقق الفوز بنتيجة أشواط 3-1، بواقع «4-11، 11-8، 11-2 و11-3»، في مباراة استمر 67 دقيقة.

ويلتقي دييجو إلياس في المباراة النهائية، مع حامل اللقب، مصطفى عسل، المصنف الأول على العالم، مساء الجمعة، بعدما تأهل في وقت سابق بالفوز على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا، في نهائي مكرر من العام الماضي.

وأقيمت المباراة في الملعب الزجاجي أمام الأهرامات، وشهدت تفوق مصطفى عسل منذ البداية ليحقق الفوز بنتيجة أشواط 3-0، بواقع «11-6، 11-3 و11-4».

وفي سياق متصل تأهلت أمينة عرفي، المصنفة الأولى على العالم إلى نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش، في نسختها الماسية الثالثة 2026، بعد الفوز المثير على منافستها ومواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثانية والخمسين على العالم، والعائدة للمنافسات بعد فترة غياب طويلة بسبب الحمل والولادة.

وأقيمت المباراة في الملعب الزجاجي أمام الأهرامات وشهدت ندية كبيرة بين اللاعبتين، حتى تمكنت أمينة عرفي من الفوز بنتيجة أشواط 3-1، وبواقع «11-9، 8-11، 10-12 و6-11»، في مباراة استمرت لـ55 دقيقة.

وتسعى أمينة عرفي لتحقيق لقبها الثاني في البطولات الماسية وأول ألقابها في بطولة مصر المفتوحة، عندما تلتقي مع مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثانية على العالم.

وكانت هانيا الحمامي، المصنفة الثانية على العالم، تأهلت إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على منافستها الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام، المصنفة الخامسة على العالم، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبتين مساء اليوم، الخميس.

وأقيمت المباراة في الملعب الزجاجي أمام الأهرامات وشهدت ندية كبيرة بين اللاعبتين، حتى تمكنت هانيا الحمامي من الفوز بنتيجة أشواط 3-2، وبواقع «6-11، 12-10، 10-12، 11-0 و12-10»، في مباراة استمرت لـ86 دقيقة.

وشهد الموسم الحالي من البطولة مشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من 27 دولة، يتنافسون على جوائز مالية إجمالية تبلغ 775 ألف دولار أمريكي.

وأقيمت منافسات الأدوار الأولى من البطولة على ملاعب نادي O West الرياضي، قبل انتقال البطولة إلى الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، مع بداية الدور ربع النهائي.