هيثم حسن يصنع هدفًا في خسارة سيلتيك أمام بنفيكا برباعية في الدوري الأوروبي

حقق بنفيكا البرتغالي فوزًا كبيرًا على سيلتيك الاسكتلندي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، وشهدت مشاركة الدولي المصري هيثم حسن في الشوط الثاني وصناعته الهدف الوحيد لفريقه.

وافتتح بنفيكا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، عن طريق جون دوران من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألكسندر باه الهدف الثاني في الدقيقة 23، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة في اللقاء.

وحاول سيلتيك العودة إلى أجواء المباراة، وكاد أن يقلص الفارق في الدقيقة 28، بعدما ارتطمت تسديدتان بالعارضة، الأولى عن طريق كاسبر هوج والثانية بواسطة كاميلو دوران.

لكن بنفيكا واصل تفوقه الهجومي، ونجح جون دوران في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني لسيلتيك بالدولي المصري هيثم حسن، الذي نجح في ترك بصمته سريعًا، بعدما صنع الهدف الأول لفريقه، والذي سجله كاميلو دوران في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 3-1.

واستمرت محاولات سيلتيك لتقليص الفارق والعودة إلى المباراة، لكن دفاع بنفيكا صمد أمام الهجمات الاسكتلندية، قبل أن يوجه فانجيليس بافليديس الضربة الأخيرة في الدقيقة 89، بتسجيل الهدف الرابع، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بنتيجة 4-1.

وبهذه النتيجة، تلقى سيلتيك خسارته الثانية في مرحلة الدوري، بعدما خسر أمام فيرينكفاروش المجري بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى، فيما حقق بنفيكا انتصارًا مهمًا على أرضه، مستفيدًا من فاعليته الهجومية لحصد نقاط المباراة.